Falcao Rayo Vallecano formasıyla yine golünü attı

Radamel Falcao, 90+6'da attığı golle Rayo Vallecano'ya Athletic Bilbao deplasmanında 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Falcao Rayo Vallecano formasıyla yine golünü attı
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22 Eylül 2021 01:23
İspanya 1. Futbol ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan Rayo Vallecano, son dakikada Radamel Falcao'nun attığı golle zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi.

Falcao, karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı ada attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi.

Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi.

Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.


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