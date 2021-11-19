Fabrice N'Sakala tesislere giremiyor!

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımlarla taraftarların ve camianın tepkisini çeken Fabrice N'Sakala'nın tesislere giremediği ortaya çıktı.



Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Yapılan antrenmanda yer almayan N'Sakala'nın, kadro dışı kaldığı resmen açıklanmasa da Kongolu oyuncunun tesislere gelmemesi istendi. N'Sakala'nın, Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakıldığının açıklanacağı öğrenildi.



Kongolu futbolcuya bu kararın tebliğ edilmesinin ardından, siyah-beyazlılarda sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz rotasyonda beraber kullanılacak.





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