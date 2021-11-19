Fabrice N'Sakala tesislere giremiyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalması gündeme gelen Fabrice N'Sakala'nın tesislere gelmesinin de istenmediği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fabrice N'Sakala tesislere giremiyor!
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19 Kasım 2021 12:21
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı paylaşımlarla taraftarların ve camianın tepkisini çeken Fabrice N'Sakala'nın tesislere giremediği ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Yapılan antrenmanda yer almayan N'Sakala'nın, kadro dışı kaldığı resmen açıklanmasa da Kongolu oyuncunun tesislere gelmemesi istendi. N'Sakala'nın, Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakıldığının açıklanacağı öğrenildi.

Kongolu futbolcuya bu kararın tebliğ edilmesinin ardından, siyah-beyazlılarda sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz rotasyonda beraber kullanılacak.


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