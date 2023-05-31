F.Bahçe'den Hırvat oyuncuya resmi teklif

Bu sezon adı sık sık Trabzonspor'la anılan Mislav Orsic için şok iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki yıldız oyuncu için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe'den Hırvat oyuncuya resmi teklif
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31 Mayıs 2023 13:06
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 13:12
Gelecek sezonun kadrosu için girişimlerine başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mislav Orsic için resmi teklif yaptı.

Ocak transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten Southampton'a 10 milyon euro karşılığında transfer olan Orsic, bu yaz takımıyla yollarını ayıracak.

YALNIZCA 5 MAÇ OYNAYABİLDİ

Devre arasında Southampton'a katılan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu İngiltere'de istediğini bulamadı. Mislav Orsic bu sezon Southampton için yalnızca 5 maça çıkarken bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı
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