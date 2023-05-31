F.Bahçe'den Hırvat oyuncuya resmi teklif

Gelecek sezonun kadrosu için girişimlerine başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mislav Orsic için resmi teklif yaptı.
Ocak transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten Southampton'a 10 milyon euro karşılığında transfer olan Orsic, bu yaz takımıyla yollarını ayıracak.
YALNIZCA 5 MAÇ OYNAYABİLDİ
Devre arasında Southampton'a katılan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu İngiltere'de istediğini bulamadı. Mislav Orsic bu sezon Southampton için yalnızca 5 maça çıkarken bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı
Ocak transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten Southampton'a 10 milyon euro karşılığında transfer olan Orsic, bu yaz takımıyla yollarını ayıracak.
YALNIZCA 5 MAÇ OYNAYABİLDİ
Devre arasında Southampton'a katılan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu İngiltere'de istediğini bulamadı. Mislav Orsic bu sezon Southampton için yalnızca 5 maça çıkarken bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı