Eyüpspor'un yıldızına Avrupa'dan şaşırtan teklif!

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski yıldızı Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Süper Lig hedefi yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbul ekibi, buna rağmen Göztepe'nin önünde 8 puan farkla liderliğini devam ettiriyor. Eyüpspor'un bu başarısı, bazı futbolcularının transfer haberlerinde adının geçmesini de sağlıyor.



NAC BREDA'DAN SÜRPRİZ HAMLE



Hollanda basınında 'Vi.nl' adlı internet sitesinde yer alan habere göre Hollanda Eerste Divisie (2. Lig) kulübü NAC Breda, Eyüpspor'un sol bek oyuncusu Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak istiyor. Söz konusu haberde kulübün, eski oyuncusu ile yeniden temasa geçtiği aktarılıyor. 32 yaşındaki futbolcunun da sezon sonu kontratının bitmesinin ardından Hollanda'ya geri dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



'DÖNÜŞ YOLU AÇIK GÖRÜNÜYOR'



Hollanda basınında yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: NAC Breda, Ömer Bayram ile yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor. Ömer Bayram'la geçen kış da ilgilenilmişti. Futbolcu, o dönemde verdiği röportajda 'O dönem, zamanlama iyi değildi' dedi. Ömer Bayram şu anda Süper Lig'e yükselmek üzere olan Türk futbol kulübü Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Son 12 sezondur Türkiye'de oynayan sol kanat, Galatasaray'la ulusal şampiyonluk yaşadı, birçok kupa kazandı ve millî takıma seçildi. Ömer Bayram'ın sözleşmesi bu yaz sona erdiği için geri dönüş yolu açık görünüyor."



7 YILINI NAC BREDA'DA GEÇİRDİ



Futbol kariyerine Hollanda'nın Baronie altyapısında başlayan Ömer Bayram, 2005 yılında NAC Breda'nın altyapısına transfer oldu. Tecrübeli sol bek önce U-17, ardından da U-19 takımlarında top koşturduktan sonra 2009'da A Takım'a yükseldi. NAC Breda formasıyla 43 maça çıkan Ömer Bayram, söz konusu 43 karşılaşmada beş gol atıp üç asist yaptı. Millî futbolcu, 2012 yılında Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerini başlatmıştı.





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