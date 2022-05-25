Spor Toto 1. Lig playoff ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti.
Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.
Finale yükselen taraf İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.
Stat: Eyüp
Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem Bayık
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Timur Temeltaş, Rodrigues (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 40 Ahmet Ildız), Bülent Uzun, Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Cenk Ahmet Alkılıç
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 68 Cüneyt Köz), Mehmet Özcan (Dk. 78 Akabueze), Landel (Dk. 59 Beykan Şimşek), Caner Cavlun, Osmajic
Gol: Dk. 49 Taşkın İlter (Eyüpspor)
Kırmızı Kart: Dk. 84 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Rodrigues, Dk. 32. Taşkın İlter, Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 66 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 26 Okan Alkan, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti.
Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.
Finale yükselen taraf İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.
Stat: Eyüp
Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem Bayık
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Timur Temeltaş, Rodrigues (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 40 Ahmet Ildız), Bülent Uzun, Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Cenk Ahmet Alkılıç
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 68 Cüneyt Köz), Mehmet Özcan (Dk. 78 Akabueze), Landel (Dk. 59 Beykan Şimşek), Caner Cavlun, Osmajic
Gol: Dk. 49 Taşkın İlter (Eyüpspor)
Kırmızı Kart: Dk. 84 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Rodrigues, Dk. 32. Taşkın İlter, Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 66 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 26 Okan Alkan, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
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