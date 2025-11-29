Eyüpspor, Gaziantep deplasmanında derin nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Gaziantep FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller, dakika 10'da penaltıdan Umut Bozok ile 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü ise 90+6. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Öte yandan Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 4 maç sonra galip geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 12 yaptı. Gaziantep FK, 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
13. dakikada sağ kanattan topu süren Dragus'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Lungoyi'nin vuruşunda topu kaleci Monteiro kornere çeldi.
8. dakikada Mujakic'in ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Kerem Demirbay, Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.
