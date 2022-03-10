Eyüpspor erteleme maçında 3 golle kazandı!

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, erteleme maçında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eyüpspor erteleme maçında 3 golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2022 21:46
Spor Toto 1. Lig'de erteleme maçında Eyüpspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

12. dakikadan Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile başlayan maçta kazanan taraf 3-0'lık Eyüpspor oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Pa Dibba, 15. dakikada Umut Bulut ve 59. dakikada Timur Temeltaş kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 45'e yükseltti. Bursaspor ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor ise kendi sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak.

Eyüpspor - Bursaspor karşılaşması 23 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 69 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 83 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 82 Mikail Okyar), Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Taşkın İlter), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 82 Barış Dalkıran), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Alaskarov, Eren Güler (Dk. 67 Ofosu)

Goller: Dk. 2 Pa Dibba, Dk. 15 Umut Bulut, Dk. 59 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Alaskarov, Dk. 84 Zalazar (Bursaspor), Dk. 49 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Eüypspor - Bursaspor karşılaşmasının ikinci yarısı:




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.