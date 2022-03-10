Spor Toto 1. Lig'de erteleme maçında Eyüpspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.12. dakikadan Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile başlayan maçta kazanan taraf 3-0'lık Eyüpspor oldu.İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Pa Dibba, 15. dakikada Umut Bulut ve 59. dakikada Timur Temeltaş kaydetti.Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 45'e yükseltti. Bursaspor ise 25 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor ise kendi sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak.Eyüpspor - Bursaspor karşılaşması 23 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.EyüpDirenç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray EyisoyÇağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 69 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 83 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 82 Mikail Okyar), Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Taşkın İlter), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Umut BulutCanberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 82 Barış Dalkıran), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Alaskarov, Eren Güler (Dk. 67 Ofosu)Dk. 2 Pa Dibba, Dk. 15 Umut Bulut, Dk. 59 Timur Temeltaş (Eyüpspor)Dk. 45+5 Alaskarov, Dk. 84 Zalazar (Bursaspor), Dk. 49 Timur Temeltaş (Eyüpspor)