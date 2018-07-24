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Everton, Richarlison transferini açıkladı!

İngiliz kulübü Everton, Watford'ın Brezilyalı futbolcusu Richarlison'u 2022-23 sezonu sonuna kadar renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Everton, Richarlison transferini açıkladı!
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24 Temmuz 2018 23:17
İngiltere Premeir Lig takımlarından Everton, Brezilyalı kanat oyuncusu Richarlison de Andrade'yi Watford'dan transfer etti.

Everton Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpler, Richarlison'un bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin (45 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Watford'ın geçen yaz Fluminense'den 12,5 milyon avroya transfer ettiği Richarlison, 41 maçta 5 gol ve 5 asist üretti.



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