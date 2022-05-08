Everton, Premier Lig'e tutunuyor!

İngiltere Premier Lig'in 37. maç haftasında Brendan Rodgers'ın ekibi Leicester City ile Frank Lampard'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.



King Power Stadı'nda oynanan maçı Everton 2-1 kazanırken konuk ekibin golleri 6. dakikada Vitaliy Mykolenko ve 30. dakikada Mason Holgate kaydetti. Ev sahibi Leicester City'nin tek golü ise 11. dakikada Patson Daka'nın ayağından geldi.



Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla beraber ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Everton, puanını 35'e yükselterek ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atarken ligdeki son 5 maçında galibiyete uzanamayan Leicester City, 42 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Everton, deplasmanda Watford'a konuk olurken Leicester City, kendi evinde Norwich City'i konuk edecek.





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