Everton'dan evinde dört gollü net galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Everton, sahasında Leicester City'yi 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton'dan evinde dört gollü net galibiyet
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01 Şubat 2025 19:58
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Everton, Leicester City'yi konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri dakika 1'de Abdoulaye Doucoure, 6 ve 45+2'de Beto ile 90+1'de Iliman Ndiaye kaydetti.

Everton, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, Liverpool'u konuk edecek. Leicester City, Arsenal'ı ağırlayacak.
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