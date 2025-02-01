Everton'dan evinde dört gollü net galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Everton, Leicester City'yi konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golleri dakika 1'de Abdoulaye Doucoure, 6 ve 45+2'de Beto ile 90+1'de Iliman Ndiaye kaydetti.
Everton, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, Liverpool'u konuk edecek. Leicester City, Arsenal'ı ağırlayacak.
Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golleri dakika 1'de Abdoulaye Doucoure, 6 ve 45+2'de Beto ile 90+1'de Iliman Ndiaye kaydetti.
Everton, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, Liverpool'u konuk edecek. Leicester City, Arsenal'ı ağırlayacak.