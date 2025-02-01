Everton'dan evinde dört gollü net galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Everton, Leicester City'yi konuk etti.



Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.



Everton'a galibiyeti getiren golleri dakika 1'de Abdoulaye Doucoure, 6 ve 45+2'de Beto ile 90+1'de Iliman Ndiaye kaydetti.



Everton, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, Liverpool'u konuk edecek. Leicester City, Arsenal'ı ağırlayacak.