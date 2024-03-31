Euroleague'de Fenerbahçe kasırgası; 1 ayda 3 rekor!

THY EuroLeague'de sezona kâbus gibi başlayan ve ilk 13 maçının 7'si kaybeden Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'in yerine göreve gelen Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde adeta şahlanırken eski günlerine döndü...



Litvanyalı çalıştırıcı geldikten sonra oynadığı 19 maçın 14'ünü kazanan sarı lacivertli ekip şampiyonluk yolundaki iddiasını ortaya koyarken, bir yandan da rekorlarla Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonuna damgasını vuruyor.



HAYES-DAVİS, LARKIN'İN REKORUNU 1 SAYI İLE GERİDE BIRAKTI



Henüz 14 Mart'ta Valencia karşısında 24 üçlük bulup takım olarak EuroLegue rekoru kıran Kanarya, önceki gün ALBA Berlin maçında rakip potaya 50 sayı bırakan ABD'li yıldızı Hayes-Davis'le bir kez daha gururlandı. Hayes-Davis, Anadolu Efesli Shane Larkin'e ait olan bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu 1 sayı ile geliştirdi. Jasikevicius, Hayes için, "Gerçekten çok zor bir şeyi başardı. Her gün deli gibi çalışan bir sporcu. Hem Fenerbahçe hem de Avrupa basketbolu adına çok güzel bir geceydi" dedi.



KANARYA SON 1 AYDA 3 REKORU TARİHE GÖMDÜ



24- Valencia karşısında, tüm zamanların EuroLeague 3 sayılık basket isabet rekoru.



118- Yine Valencia maçında bulduğu 118 sayı ile, EuroLeague kulüp rekoru.



50- ALBA Berlin karşısında 50 sayı üreten Hayes, bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.



"REKORU SEZON BAŞINDA KAFAYA KOYMUŞTUM"



Hayes, 50 sayıyla EuroLeague sayı rekoru kırdığı ALBA Berlin maçından sonrası yaptığı açıklamada "Bu sezon EuroLeague'in sayı rekorunu kırmak istiyordum. Rekorun 41 olduğunu söylemişlerdi, 49 olduğunu karşılaşma sırasında öğrendim. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem gerek, beni doğru yerde topla buluşturma konusunda harika bir iş çıkardılar. Ayrıca taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Sayı rekorunu biliyorlardı, tribünden Saras'a beni oyuna alması için bağırdılar. Kendimle gurur duyuyorum, bu benim için çok büyük bir onur" dedi.



EN DEĞERLİ OYUNCU OLDU



Hayes, ALBA Berlin karşısındaki tarihi performansı ile -beklendiği üzere- THY EuroLeague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 50 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 1 top çalma üreten Hayes-Davis, 46 verimlilik puanına ulaştı. Yıldız oyuncu 2. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.







