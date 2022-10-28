Euroleague'de derbi haftası; Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport canlı yayınlayacak.



Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.



Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.



Cumhuriyetimizin 99. yılından 100. yılına geçişi coşkuyla kutlanacak



Türk derbisine ev sahipliği yapacak maç boyunca Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu, taraftarlara dağıtılacak olan Türk bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızıya boyanacak.



Anadolu Efes, Cumhuriyet Bayramı forması ile sahaya çıkacak



Anadolu Efes, bu önemli buluşmada 29 Ekim'e özel formayla parkede olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile bayrağımızın renklerinin de yer aldığı formayı Anadolu Efes oyuncularının yanı sıra Anadolu Efes'in sevilen maskotu Çaylak da giyecek.



