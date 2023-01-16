Eskrimde Tunus Grand Prix'i sona erdi

Tunus'ta düzenlenen Grand Prix'de 4 milli eskrimci yarıştı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Ocak tarihlerinde düzenlenen organizasyonda, kadınlar ve erkekler kılıçta Nisanur Erbil, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Enver Yıldırım mücadele etti.



Organizasyonda ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükselen Nisanur Erbil ilk turda elenerek 56'ncı, Iryna Shchukla ise ikinci maçında yenilerek 29'uncu oldu.



Diğer milli eskrimcilerden Deniz Selin Ünlüdağ 80'inci, Enver Yıldırım da 93'üncü sırada organizasyonu tamamladı.





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