29 Ekim

Eskrim Yıldızlar Kılıç Circuit turnuvaları İstanbul'da yapılacak

Eskrim'de Yıldızlar Kılıç Circuit turnuvaları İstanbul'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim Yıldızlar Kılıç Circuit turnuvaları İstanbul'da yapılacak
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26 Ekim 2023 15:59
Eskrim'de Yıldızlar Kılıç Circuit turnuvaları İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 ve 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvaları yarın 14 yaş altı yıldız erkekler ve kadınlar kılıç karşılaşmalarıyla başlayacak.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde üç gün sürecek organizasyonda 18 ülkeden 375 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye'yi organizasyonda 217 sporcu temsil edecek.

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