Eskişehirspor sahasında 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.

Haber; AA
Abone Ol
Eskişehirspor sahasında 5. tura yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 17:20
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Alimi, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Buğra Çağlıyan (Dk. 46 Berkay Tanır), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz (Dk. 57 Metincan Cici), Oğuzhan Doğan, Birkan Öksüz, Harun Aydın, Sümer Odabaş (Dk. 76 Kerem İmamoğlu), Mert Arabacı, Faruk Öcal, Sefa Gebeşoğlu, Hakan Olkan, Eren Evin

Goller: Dk. 49 Alimi, Dk. 83 Bedirhan Altunbaş (penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 61 Mehmet Özcan, Dk. 85 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için