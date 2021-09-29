Eski Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı ve Medical Park Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta'nın vefat eden babası İsmail Hakkı Usta'nın (93) cenazesi toprağa verildi.



Usta için Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Usta'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı.



Usta'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.



