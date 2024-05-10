Eski milli güreşçi Mahmut Demir, 30 yıl önceki rakibi Baumgartner ile tekrar buluştu

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, İstanbul'da gerçekleştirilen 1994 Dünya Güreş Şampiyonası finalindeki galibiyeti sonrası sırtına oturarak kutlama yaptığı rakibi ABD'li Bruce Baumgartner'le bir araya geldi.



Mahmut Demir ve ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner, güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin yapıldığı Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Elemelerde çok çekişmeli maçların olduğunu aktaran Mahmut Demir, "Burada katılımın çok yüksek olması dünya güreşinin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Onun için bütün ülke sporcularına başarılar diliyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.



- "Ezeli rakiptik, şimdi ebedi dostuz"



Bruce Baumgartner'ı mağlup ettiği mücadeleyle ilgili konuşan Demir, şunları kaydetti:



"Her zaman söylüyorum, spor bir savaş değil, spor bir oyun. Biz rakiplerimizle yarıştık, savaş yapmadık. Ezeli rakiptik, şimdi ebedi dostuz. Tam 30 yıl sonra bugün ilk defa canlı karşılaşmış olduk. İstanbul'da final müsabakası yapmıştık. İkimiz de 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndan sonra güreşi bırakmıştık. Daha önce ağır sıklette Ahmet Ayık ile Aleksandr Medved dostluğu vardı. Bundan sonra Mahmut Demir ve Bruce Baumgartner dostluğu da yaşam boyunca devam edecek. Kendisi federasyon başkanı olarak hizmet etmeye devam ediyor. Biz zaten güreşin ve sporun içerisindeyiz. Çok güzel bir anı oldu. Kendisine bir kahve takımı hediye edeceğiz, bir forma hediye edeceğiz. Kahve, bizim için çok önemli. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Kahve fincanını gördükçe bizi hatırlasın. Bundan sonra da yaşam boyunca dostluğumuz devam edecek inşallah."



Türk güreşi hakkında görüşlerini aktaran Demir, "İyi olacağını düşünüyorum. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda Güreş Milli Takımı başarılı oldu. İnşallah bu başarılar olimpiyatta da devam edecek. Güreşçilerimiz, Paris'ten sonra da 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda başarılı olmayı hedeflemeli." değerlendirmesinde bulundu.



Eski rakibi Baumgartner'in çok önemli bir sporcu olduğunu vurgulayan Demir, "Baumgartner, bizim kilomuzda serbest güreşte dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ağır sıklet sporcusu. Şampiyonu yenmeden şampiyon olamazsınız. Ben, şampiyonu yenip şampiyon oldum. Böyle bir şampiyonla yarışmak ve onunla tekrar buluşmak, bir şampiyonluktan daha keyifli." diye konuştu.



- Baumgartner: "Elemelerde güzel maçlar oluyor"



Bruce Baumgartner, İstanbul'daki elemelerle ilgili görüşlerini belirterek, "İstanbul'da güzel bir turnuva var. Elemelerde güzel maçlar oluyor. Amerikalı sporcular da gayet iyi. Turnuva iyi geçiyor." ifadelerini kullandı.



Baumgartner, 1994 Dünya Güreş Şampiyonası finalindeki mağlubiyetiyle ilgili ise "Mahmut Demir, İstanbul'da beni çok keyifli bir müsabakada mağlup etti. Kendisi iyi bir arkadaş ve büyük bir şampiyon. İstanbul'daki yarışmadan çok keyif aldım. İyi güreştim. Bazen kazanırsınız, bazen de kaybedersiniz." şeklinde görüş belirtti.



Yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Baumgatner, "Organizasyon çok güzel ve insanlar çok iyi. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Mahmut, büyük bir şampiyon. Mücadele ettiğim eski bir arkadaşımı yeniden görmek çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.



Türk güreşinin yükselişte olduğunu vurgulayan Baumgartner, "Bence mükemmel Türk güreşçiler var. Dünya güreşi de yükselişte. Güzel bir rekabet var. Türk ve ABD güreşi de en iyisi olmak için çok çabalıyor." diye konuştu.



Mahmut Demir, açıklamaların ardından Baumgartner'e fincan takımı ve milli takım formasını hediye etti.







