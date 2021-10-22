Eski milli futbolcular, Antalya'da turnuvaya katılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla "6. Efsaneler Kupası" Antalya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eski milli futbolcular, Antalya'da turnuvaya katılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 15:57
Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Efsaneler Kupası düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da yapılacak turnuvaya eski milli futbolculardan Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, Ümit Davala'nın yanı sıra İbrahim Yattara, Fabian Ernst, Ivan Klasnic, Mehmet Aurelio ve teknik direktör Christoph Daum gibi isimler katılacak.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleştirilecek turnuvada, eski futbolcular mücadele edecek.

Turnuvaya Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler veteran takımları ile Akdeniz University All Star Team ve Acun Medya takımları katılıyor.

Maçlara giriş ve katılım ücretsiz olacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.