Eski Galatasaraylı Jo Yine gözaltında!

Bir dönem Galatasaray ve Manchester City formaları giyen Brezilyalı forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro'da polis tarafından gözaltına alındı.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı forvet Jo, ödenmemiş çocuk nafakası ücretleri nedeniyle kez tutuklandı. 38 yaşındaki Jo, Salı günü Brezilya'da gözaltına alındı ve eski forvetin 31.500 Sterlin borcu olduğu söylendi.

İLK KEZ DEĞİL

Polis memurları, Jo'yu, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca'daki bir sokak yemeği büfesinde mangal partisine katılırken buldu. Sekiz çocuk babası Jo'nun tutuklanması için çıkarılan emir, 2024 yılında ödenmemiş çocuk nafakası davasıyla bağlantılıydı.

Mahkeme kararında belirtilen borç 220.744,57 Brezilya Reali (1.3 milyon TL) idi ve polis, Jo'yu tutukladıktan sonra Barra da Tijuca'daki 16a DP'ye götürdü. Brezilyalı eski milli oyuncu, geçen yıl aynı sorun nedeniyle Campinas'ta iki kez ve Contagem'de bir kez gözaltına alınmıştı.

2024 yılının Mayıs ayında ise takım otobüsünden indirildiği olayla gündeme gelmişti. Jo, Serie B ekiplerinden Amazonas formasıyla Ponte Preta deplasmanına giderken polis tarafından takım otobüsünden indirilmişti ve aynı sebepten tutuklanmıştı.

Jo, 2008 yılında CSKA Moskova'dan Manchester City'ye 19 milyon Sterlinlik rekor bir bedelle transfer olmuş ancak İngiltere'de beklentileri karşılayamayan sambacı, Everton'da iki dönem kiralık oynadıktan sonra yolu Türkiye'ye düşmüştü. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jo, daha sonra ülkesine döndü. Son olarak Itabirito forması giyen Jo, bu yılın başlarında futbol kariyerini noktalamıştı.