NBA'in eski pivotlarından John Henson, profesyonel basketboldan emekli olduğunu açıkladı.



RG.org'dan Spencer Davies ile yaptığı bir röportajda Henson, kariyeri için duyduğu minnettarlığını ve gelecekteki çabaları konusunda iyimserliğinini şu sözlerle dile getirdi:



"Bu kadar uzun süre oynayabildiğim için çok şanslıyım. Önümde bir sürü fırsat var. Henüz 33 yaşındayım. Bundan sonra ne yapmak istediğimi keşfetmek için zamanım çok. Hayatın beni nereye götüreceğini göreceğiz. Ama şimdiye kadar her şey yolunda gitti."



2012 NBA Draft'ında 14. sıradan seçilen Henson, Milwaukee Bucks'ta başladığı ve yedi sezon oynadığı kayda değer bir kariyere sahipti. Daha sonra ise 2019-20 sezonunda Cleveland Cavaliers ve Detroit Pistons formaları giydi.



Kariyeri boyunca 445 maçta forma giyen ve ortalama 19,7 dakika sahada kalarak 7,6 sayı, 5,3 ribaund ve 1,4 blok kaydeden Henson'ın el bileği ve hamstring sorunları gibi sakatlıkları, ilerleyen yıllarında performansı ve verimliliğinde düşüşe sebebiyet vermişti.



Nisan 2021'de Henson, New York Knicks ile 10 günlük bir sözleşme imzalamış, ancak hiçbir maçta oynamamıştı. Ayrıca Mart 2022'de Porto Riko ekibi Mets de Guaynabo'ya katılan 33 yaşındaki oyuncu, burada da sahaya adım atmamıştı.





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