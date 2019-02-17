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Erzurumspor'u yıkan haber!

Erzurumspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız forvet Rashad Muhammed, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşının ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Kaynak: Sporx.com
Erzurumspor'u yıkan haber!
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17 Şubat 2019 15:46
Süper Lig takımlarından Erzurumspor'un devre arasında Sarpsborg'tan transfer ettiği Rashad Muhammed, Sivasspor maçı öncesinde acı bir haber aldı.

Rashad Muhammed, sabah saatlerinde Norveç'te yaşayan kız arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Maça saatler kala bu ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan Rashad Muhammed, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini belirtti ve Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

Erzurumsporlu futbolcular, attıkları ilk golün ardından Rashad Muhammed'in yanına giderek takım arkadaşlarına, bu zorlu gününde moral verdi.

Erzurumspor'da maça yedek kulübesinde başlayan 25 yaşındaki Rashad Muhammed, Sivasspor maçının 63. dakikasında Kristian Opseth'in yerine oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.



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