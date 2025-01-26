Erzurumspor, Süper Lig aşkına...

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erzurumspor 2-1'lik skorla kazandı.
Erzurumspor, 18. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı.
Ankaragücü, 57. dakikada Dorin Rotariu ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 71. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle kazandı.
Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Erzurumspor, puanını 36'ya çıkardı. Ankaragücü ise son 3 maçtaki 2. yenilgisini alarak 30 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan), Diego Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 41 Gomes), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Saponara, Varga, Dadashov (Dk. 69 Bajic)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 82 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 81 Salih Sarıkaya), Azubike, Sefa Akgün, Giorbelidze, Teklic (Dk. 58 Muhammed Furkan Özhan), Mamba (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Goller: Dk. 19 Mustafa Yumlu, Dk. 71 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Rotariu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman Çelik, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)
Erzurumspor, 18. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı.
Ankaragücü, 57. dakikada Dorin Rotariu ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 71. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle kazandı.
Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Erzurumspor, puanını 36'ya çıkardı. Ankaragücü ise son 3 maçtaki 2. yenilgisini alarak 30 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan), Diego Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 41 Gomes), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Saponara, Varga, Dadashov (Dk. 69 Bajic)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 82 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 81 Salih Sarıkaya), Azubike, Sefa Akgün, Giorbelidze, Teklic (Dk. 58 Muhammed Furkan Özhan), Mamba (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Goller: Dk. 19 Mustafa Yumlu, Dk. 71 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Rotariu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman Çelik, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)