Erzurumspor'dan Pendik maçı sonrası hakem tepkisi!

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sahalarında Pendikspor'a 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.



Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, istediklerinin tamamını sahaya yansıtarak maça çok iyi başladıklarını belirterek, "2-0'lık skor üstünlüğünü aldıktan sonra gelişen olaylar var. Gördüğümüz kırmızı kart belki de hakemin maç boyunca vermiş olduğu tek doğru karardı. Gollerimizi bireysel hatalardan dolayı yedik ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerde de verdiği faulleri çok tartışmalı." diye konuştu.



Maç boyunca çok farklı şeylerin geliştiğini ifade eden Kutlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, uzatmalarla beraber yaklaşık 85 dakikaya yakın 10 kişi oynadılar ama üst düzey bir mücadele örneği sergilediler. Bana göre 3-3'lük skoru da yakaladık, bu kadar zor şartlarda. İnşallah kulübümüz gerekli açıklamayı yapar çünkü ben 3 yıldır Erzurumspor'dayım, bu 3 yıl içinde çok zor günler geçirdik. Ama biz kuvvetlendikçe, güçlendikçe, bazı hedefler koydukça üstümüze bastılar. Bugün de öyle bir şey yaşadık, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hakemin verdiği kararlara çok şaşırdıklarını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:



"Hedefimize varacağız, bu olay bizim birlikteliğimizi daha da çok arttıracak. Bir tek bu maç için söylemiyorum, diğer maçlarda da bir sürü hakem hataları yaşadık. Üst üste koyduğunda en büyük felaketi de bugün yaşadık diyebilirim. Taraftar, başkan ve oyuncu grubunun özverili mücadelesi 3 senedir devam ediyor. Tek merak ettiğim bu gücü nereden alıyorlar, nasıl böyle maç yönetebiliyorlar. Türkiye'nin elit hakemi VAR'da (Halil Umut Meler) pozisyon için çağırıyor, pozisyonun penaltı olduğuna dair demek ki kanıtı var ki çağırıyor. 1. Lig'de maç yöneten hakem, Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakemin kararına uymuyor. Biz daha da güçlenip bu işin içinden çıkıp inşallah Erzurumspor'u bu yıl hedeflediğimiz yere getireceğiz."



