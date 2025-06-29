Erzurum FK, yeni sezonda hibrit zeminde oynayacak

- Yeni stat yerinde sondajlama çalışmaları devam ediyor

- "Hibrit çim aşamasının altyapısını tamamladık"

Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle yapılan hibrit çim zeminle yeni sezonda Erzurumspor FK'ye hizmet verecek.Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı 21 bin seyirci kapasiteli stadın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda tekrar faaliyete geçirilen kale arkasındaki tribünlere seyirciler alındı.Kentte özellikle kış mevsiminin sert geçmesi dolayısıyla stat zemininde oluşan bozulma futbol oynamayı zorlaştırıyordu.Sezonun bitimiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla zemini sökülen stat, tohumlama desteğiyle hibrit çime dönüştürülerek hem futbol oynanmaya hem de futbolcu sağlığına elverişli bir hale getirilecek.Kazım Karabekir Stadı'nın büyük kısmının kullanılmamasıyla yeni bir stadın yapılmasını isteyen Erzurumluların bu talebi karşılık buldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde 20 bin kişilik modern bir stadın yapılacağı müjdesini verirken, tesis için belirlenen alanda sondajlama çalışmaları sürüyor.Zemininde bir sorun çıkmaması halinde sadece futbol değil birçok aktivitenin de yapılacağı 7 gün 24 saat kullanılabilecek stat kente kazandırılacak.Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler üzerine destek aldıklarını belirten Çakmur,dedi.Çakmur, zeminden sökülen çimlerin başka amaçlar için kullandığını ifade ederek,diye konuştu.Zeminin tohumlama sistemiyle yapılacağını dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:Levent Çakmur, kentte yapılacak yeni stat çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: