Erzurum'da EİT 2025'in altıncı gün yarışları sona erdi

Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurum'da EİT 2025'in altıncı gün yarışları sona erdi
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11 Ocak 2025 21:22
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları tamamlandı.

3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen buz hokeyi müsabakalarının sonuçları şöyle:

Erzurum GSİM SK: 34 - Samsun GSİM SK-2: 0

Samsun GSİM SK-1: 1 - Kocaeli GSİM SK-2: 3

Kocaeli GSİM SK-1: 1 - Erzurum GSİM SK: 10

Samsun GSİM SK-2: 3 - Samsun GSİM SK-1: 18

Samsun GSİM SK-2: 0 - Kocaeli GSİM SK-1: 20

Oyunlar, pazar günü sona erecek.

 
 
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