Ertuğrul Doğan: "Yola devam hocam"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, yeniden çıkışa geçecek inanca sahip olduklarını söyleyerek teknik direktör Abdullah Avcı'yla yola devam edeceklerini de belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan: 'Yola devam hocam'
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10 Ocak 2023 23:45
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Doğan yaptığı açıklamada yaşadıkları düşüşün ardından çıkışa geçecek güce ve inanca sahip olduklarını söyleyerek Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yola devam edeceklerini söyledi. İşte Doğan'ın sözleri:

"En güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var! Yola devam hocam"

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