Ertuğrul Doğan: 'Yola devam hocam'

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Doğan yaptığı açıklamada yaşadıkları düşüşün ardından çıkışa geçecek güce ve inanca sahip olduklarını söyleyerek Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yola devam edeceklerini söyledi. İşte Doğan'ın sözleri:



"En güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var! Yola devam hocam"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ