Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon'u ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.



Listesinde yer alan isimlerle birlikte TSYD'yi ziyaret eden Doğan, kulübün sorunlarını bildiklerini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının potansiyeline güvendiğini belirtti.



İletişimin de önemli olduğunu ve basın ile sık sık bilgilendirme toplantılarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Doğan, "Bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Basına da bu konuda önemli görevler düşüyor. Birlik, beraberlik içinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi herkes gördü." dedi.



Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Doğan'a ziyaretin anısına plaket takdim etti.





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