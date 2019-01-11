İlk yarıda istenen performansı gösteremeyen forvet oyuncularıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.Yanal'ın, İslam Slimani, Andre Ayew, Michael Frey ve Soldado'ya, "İkinci yarıda sizlerden gol anlamında çok şeyler bekliyorum. Lütfen daha istekli ve arzulu olun" dediği öğrenildi.Ligde Slimani'nin 14 maçta 1, Ayew'in 15 maçta 4, Frey'in 10 maçta ww3 golü bulunurken, Soldado ise çıktığı 7 maçta henüz fileleri sallayamadı.