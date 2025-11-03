03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam 3 yıl sonra bir Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başladı.

calendar 03 Kasım 2025 10:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıl sonra bir ilk!
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam 3 sene sonra bir Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıktı.

En son 2 Ekim 2022 tarihinde Dolmabahçe'de oynanan ve 0-0 biten mücadelede forma giyen deneyimli kaleci, daha sonraki derbilerde süre almamıştı.

24 yaşındaki eldiven, 2025- 26 sezonunda da ilk kez bir derbi müsabakasına çıktı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
