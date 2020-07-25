Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş formasının hakkını sonuna kadar vereceğim"

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Ersin Destanoğlu: 'Beşiktaş formasının hakkını sonuna kadar vereceğim'
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25 Temmuz 2020 23:11
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş formasının hakkını vermek istediğini dile getiren Ersin, "Hocama teşekkür ederim bana şans verdi, güvendi. Ben de elimden geleni yaptım. Şu an üçüncüyüz, mutluyuz. Gelecek sezon da çalışmaya devam edeceğim ve hocamız da bana şans verirse oynayacağım. İnşallah hep Türkler oynasın, ben de bunu istiyorum. Elime bir fırsat geçti, çok çalışıyorum ve bu formanın hakkını vermek istiyorum" dedi.



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