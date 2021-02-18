Ersin Destanoğlu, 9 maçta gol yemedi

Beşiktaş formasıyla bu sezon 20 mücadelede görev yapan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu, 9 maçta gol yemedi
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18 Şubat 2021 14:25
Ersin Destanoğlu, oynadığı 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu alanda Süper Lig'in en başarılı kalecileri arasında yer alan 20 yaşındaki file bekçisi, BAY haftasını en iyi şekilde değerlendirip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Genç kalecinin sezon genelindeki görüntüsü, teknik ekibi memnun ediyor.  



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