Erol Bulut'un takımı Cardiff'in 3 puan hasreti sürüyor!

Champhionship 29. hafta erteleme maçında Cardiff, sahasında Blackburn ile karşılaştı. Cardiff Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Ev sahibi ekip 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.
Bu sonuçla puanını 41 yapan Cardiff, play-off potasından uzaklaştı. Blackburn Rovers ise 38 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Stoke City ile oynayacak. Blackburn ise Norwich ile karşılaşacak.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Ev sahibi ekip 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.
Bu sonuçla puanını 41 yapan Cardiff, play-off potasından uzaklaştı. Blackburn Rovers ise 38 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Stoke City ile oynayacak. Blackburn ise Norwich ile karşılaşacak.
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