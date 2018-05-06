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Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş iddiası: Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya ağır mağlup olan Trabzonspor adına yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, flaş bir haber verdi.

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş iddiası: Yeni takımı...
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06 Mayıs 2018 11:40
Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında çok çarpıcı açıklamalarda ve iddiada bulundu.

A Spor'da Cumartesi akşamı Trabzonspor'un, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildiği maçı yorumlayan Toroğlu, maç ve Şenol Güneş hakkında şunları söyledi;

AVRUPA TRABZONSPOR  İÇİN İYİ DEĞİL

''Kilit takım Akhisarspor şu an. Trabzonspor için Avrupa hayal. Gelecek teknik adam ne yapacak? Bana göre Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına katılması iyi değil. Akhisarspor'a gelirsek. İki tane önemli maçı var. Bir tane final maçı var, ikinci oynayacağı maç ise Osmanlıspor. Birini alırsa kupayı alacak bir tanesini alırsa kümede kalacak.''

AKHİSAR'IN GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ DEĞİL!

''Akhisarspor'un Galatasaray maçı önemli değil. Galatasaray ile berabere kaldın diyelim Osmanlıspor'a kaybettin düşersin.

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR'DA! 

''Şimdi bir haber geldi. Sağlam'a yakın hem de öyle bir yerden gelen haber, 'Anlaşma tamam. Şenol Güneş, Trabzonspor'da diyebilirim. Kolay kolay böyle bir açıklamam yapmam. Söylemek mecburiyetindeyim, güvendiğim birisi.''

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