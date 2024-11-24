Erman Toroğlu: "Muslera'yı bu sene tuhaf görüyorum"

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Bodrum FK - Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Erman Toroğlu: 'Muslera'yı bu sene tuhaf görüyorum'
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24 Kasım 2024 00:43

Ekol TV yorumcusu Erman Toroğlu, Bodrum FK - Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun o açıklamaları:

"GALATASARAY BÜYÜK YARA ALIRDI"

"Galatasaray, her golü yiyebilirdi ve her an her şey olabilirdi, büyük yara almış olurlardı."

"ENTERESAN OLURDU"

"Bodrum'un bu tarz mücadele edeceğini tahmin etmediler. Fizik olarak kafa kafaya oynadılar, iyi şeyler de yaptılar. Ben Bodrum'un sergilediği mücadeleyi beğendim. 1 puan alsalardı enteresan olurdu."

"MUSLERA, BU TİP BİR ADAM DEĞİLDİ"

"Muslera'yı ben bu sene tuhaf görüyorum. Muslera bu tip bir adam değildi. Çok sinirli görüyorum. Acaba sebebi ne? Ancak bunlar doğal şeyler, oyunun sıcaklığıyla bunlar olur, Kerem Demirbay ile soyunma odasında öpüşürler, biter." ifadelerini kullandı.



(Kaynak: Habersarikirmizi)

 

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