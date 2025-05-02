Recep Uçar: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'
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02 Mayıs 2025 23:18

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, " Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz. Bu maçın şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorduk ama futbol şansı yanımızda değildi." dedi. 

Uçar, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraftarları mutlu etmek için sahaya çıktıklarını belirterek karşılaşmanın genelinde oyunu kontrol ettiklerini dile getirdi.

Maç için "kendilerini cezalandırdıkları bir karşılaşma" ifadesini kullanan Uçar, "Hatalarımız nedeniyle verdiğimiz pozisyonlar vardı. Kaçırdığımız penaltı vardı. Devreye önde girseydik ikinci yarı onların daha az direnç gösterebileceği bir oyun olacaktı. İkinci yarıya da oyunu kontrol ederek başladık. Savunmadan çıkarken kaybettiğimiz top nedeniyle ağır cezalandırıldık. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı. Oyun anlamında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz. Bu maçın şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorduk ama futbol şansı yanımızda değildi." diye konuştu.

Ligde kalmayı garantilemediklerine dikkati çeken Uçar, mücadelelerin sonuna kadar devam edeceğini, kalan maçlardan puanlar toplamaları gerektiğini vurguladı.

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