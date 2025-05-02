Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk oldu.
Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 79-63 galip geldi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 13, Bleijenbergh 8, Egehan Arna 20, Moody 14, Nnaji 5, Newman, Akif Güven 8, McLemore 11, Metin Türen,
Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, Guduric 3, Zagars 9, Birch 5, McCollum 7, Baldwin 7, Hayes 7, Tarık Biberovic 5, Hall, Yiğit Mestoğlu 2, Faruk Biberoviç
1. periyot: 26-18
Devre: 47-37
3. periyot: 63-50
Fenerbahçe Beko, deplasmanda kayıp!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 79-63 yendi.
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02 Mayıs 2025 22:55
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 23:01
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 23:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk oldu.
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