Erivan Öğretmen'in öğrencilerine spor farkındalığı aşılıyor

Tunceli'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Avrupa ve dünya şampiyonu kick boksçu Erivan Barut, öğrencilerine "spor farkındalığı" kazandırıyor.



Tunceli'de yaklaşık 8 yıl önce başladığı kick boksta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanan 24 yaşındaki Erivan Barut, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 yıl önce atandığı okulda öğrencilerine antrenman tekniklerini ve sporculuğu öğretiyor.



Portekiz'in Albufeira kentinde 2023 yılında düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya alarak kürsünün ilk basamağına çıkan Erivan Barut, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.



Tunceli'deki Atatürk Ortaokulu'na geçen yıl ataması yapılan Erivan öğretmen, 12 ile 14 yaş arasındaki öğrencilerine haftanın belirli günlerinde temel spor eğitiminin yanı sıra duruş, hareketler, kombinasyonlar, tekme ve savunma teknikleri dersleri de veriyor.



- Öğretmenlik, boks ve kick boks



Erivan Barut, AA muhabirine, lise öğrencisiyken kick boksa başladığını ve zamanla kendini geliştirdiğini söyledi.



Öğretmenlikle birlikte şu an boks ve kick boks müsabakalarına hazırlandığını anlatan Erivan Barut, "Boks branşında Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışıyorum, kick boks branşında ise ilimizde bulunan Dersim Kick Boks Spor Kulübü'nün bünyesinde çalışmalarıma devam ediyorum. Bir yıl bir aydır beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Öğretmenliği tercih ettiğim için çok mutluyum." dedi.



Öğrencilerine boks ve kick boks dersleri de verdiğini dile getiren Erivan öğretmen, "Okulda kick boks ile ilk defa tanışan öğrencilerim oldu ve onlarla beraber antrenmanlar, karşılaşmalar yapıyoruz. Spora yatkın öğrenciler kendilerini belli ediyor. Ben de bu farkındalıklarını kazanmaları için onları destekliyorum." ifadelerini kullandı.



- Öğretmeniyle aynı okulda görev yapıyor



İngilizce öğretmeni Yılmaz Sarıgül, yıllar önce öğrencisi olan Erivan Barut ile aynı okulda görev yapmanın farklı bir duygu olduğunu ifade etti.



Erivan'ın spora yatkınlığının öğrencilik yıllarından geldiğini aktaran Sarıgül, "Bir öğretmenin yetiştirdiği öğrencilerle aynı okulda aynı mesleği paylaşması çok güzel. Zamanında Erivan öğrenciydi ve etrafımda koşuyordu, şu an ise onun öğrencileri onun etrafında koşuyor. Öğrencilerin Erivan'ın popülerliği ve etkisi altında olumlu ve güzel dersler işlediğini düşünüyorum. Onu iyi bir konumda görmek benim için gurur kaynağı." diye konuştu.



- "Şampiyon olmak istiyorum"



Öğrencilerden Tuğrul Ağırman, Erivan öğretmenin derslerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.



Erivan öğretmenin derslerde ısınma hareketlerini yaptırmasının ardından antrenmanlara geçtiğini anlatan Tuğrul, "Ben de muay thaide milli sporcu, şampiyon olmak istiyorum." dedi.



Hasan Kalman ara verdiği kick boksa öğretmeni Erivan Barut'un desteğinde yeniden başladığını ve bu sporla ilgilenmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.



İrem Tekeli, beden eğitimi ve spor derslerinde kick boks sayesinde eğlenceli anlar yaşadığını ifade etti.



