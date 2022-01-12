Erik McCree, Gaziantep Basketbol'da!

Gaziantep Basketbol, Peristeri takımında oynayan oyun kurucu Erik McCree'yi transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Erik McCree, Gaziantep Basketbol'da!
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12 Ocak 2022 16:33
Gaziantep Basketbol, son olarak Yunanistan'ın Peristeri takımında forma giyen Erik McCree'yi kadrosuna kattı.

Jarmar Gulley ve son olarak Ryan Luther'in sakatlanmasının ardından oyuncu arayışlarına giren kırmızı siyahlılar aradığı gard'ı Yunanistan'da buldu.

Peristeri forması giyen Birleşik Amerikalı oyun kurucu Erik McCree ile anlaşan Gaziantep Basketbol'un gard pozisyonundaki açığını da böylelikle kapatmış oldu.

Peristeri'de 17 maç

Sezon başında Peristeri'ye transfer olan 1993 doğumlu 2 metre boyundaki Erik McCree Yunan ekibiyle bu sezon 17 maça çıktı.

10,2 sayı, 4,5 ribaund ve 1,3 asist ortalaması ile oynayan McCree sezon sonuna kadar kırmızı siyahlı formayı giyecek.

HABER: Ali Budak

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