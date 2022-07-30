Erick Pulgar Flamengo ile imzaladı

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak yarım sezon oynayan Erick Pulgar, Flamengo'ya transfer oldu.



Brezilya ekibinden yapılan açıklamada transferin 2.5 milyon euroya bittiği ifade edildi. Şilili orta saha oyuncusuyla yapılan sözleşmenin ise 2025 yılına kadar olduğu ifade edildi.



Pulgar, geçen sezon Galatasaray'a Ocak ayında Fiorentina'dan kiralanmış ve Süper Lig'de 11 maçta boy göstermişti.





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