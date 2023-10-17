Eric Cantona'dan Filistin'e destek!

Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Eric Cantona, Filistin'e verdiği destekle tüm dünyada gündeme oturdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Eric Cantona'dan Filistin'e destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2023 17:19
Dünyaca ünlü eski futbolcu Eric Cantona, Filistin'e verdiği destekle Avrupa basınında manşetlere çıktı.

Eric Cantona, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

"Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez.

Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmez.

Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.

Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor.

Özgür Filistin, İsrail hükumetinin dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor.

Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery