Ergin Ataman, Türkiye için Pana'dan izin istedi

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olmaması sebebiyle tercih yapmak zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman, Türkiye için Pana'dan izin istedi
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01 Kasım 2024 14:24
A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olması sebebiyle bir tercih yaptı.

TERCİHİ A MİLLİ TAKIM OLDU

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Ergin Ataman, 22 Kasım'da A Milli Takım'ın 2025 Elemeleri'nde oynayacağı Macaristan maçında takımın başında olmak istiyor.

PANA'DAN İZİN İSTEDİ

Haberde, aynı gün THY EuroLeague'de Panathinaikos'un da Zalgiris ile maçı olduğu ancak Ataman'ın tercihini milli takımdan yana kullandığı ve Panathinaikos yönetiminden izin istediği kaydedildi.

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