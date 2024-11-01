Ergin Ataman, Türkiye için Pana'dan izin istedi

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olması sebebiyle bir tercih yaptı.



TERCİHİ A MİLLİ TAKIM OLDU



Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Ergin Ataman, 22 Kasım'da A Milli Takım'ın 2025 Elemeleri'nde oynayacağı Macaristan maçında takımın başında olmak istiyor.



PANA'DAN İZİN İSTEDİ



Haberde, aynı gün THY EuroLeague'de Panathinaikos'un da Zalgiris ile maçı olduğu ancak Ataman'ın tercihini milli takımdan yana kullandığı ve Panathinaikos yönetiminden izin istediği kaydedildi.



