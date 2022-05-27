Ergin Ataman: 'Seri henüz bitmedi'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef'e 105-70 kaybettikleri Play-off yarı final serisi ilk maçının ardından konuştu.



Ataman yoğun maç temposundan çıktılarını ve takım olarak yorgunlukları olduğunu belirterek maç sonunda şu ifadeleri kullandı:



"Son dönemde bilindiği gibi çok zorlu ve yoğun bir maç takvimimiz vardı. Takımımızda yorgunluk da vardı. Galatasaray Nef iyi mücadele etti, onları tebrik ederim. Ama seri henüz bitmedi. Bir sonraki maçta kazanmak için sahada olacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ