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Ergin Ataman: "Lessort, F.Bahçe'ye karşı oynayacak"

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, çok uzun bir süredir sakat olan takımının iskelet oyuncularından Mathias Lessort hakkında taraftarı sevindirecek bir haber verdi.

calendar 20 Mayıs 2025 11:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 11:20
Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Lessort, F.Bahçe'ye karşı oynayacak'
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THY Euroleague ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de oynanacak Final Four öncesi, Pana taraftarına Mathias Lessort ile mutlu etti.

"LESSORT BİZİMLE OLACAK"

Ergin Ataman, Mathias Lessort'un kadroda olacağını ve maçta forma giyebileceğini belirtti. SKWEEK'e konuşan Ataman, "Lessort bizimle birlikte olacak ve oynayacak" dedi.

Lessort, Panathinaikos'un Baskonia'ya ile oynadığı maçta ayağını kırmış ve o günden beri sakatlığı sebebiyle forma giymemişti.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, 23 Mayıs Cuma günü temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile yarı finalde mücadele edecek.


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