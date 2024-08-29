Erencan, Hoffenheim yolcusu!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı, Hoffenheim'a transfer oluyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Eyüpspor ve Hoffenheim, Erencan'ın transferi için anlaşma sağladı.



ÖDENECEK RAKAM



Alman ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor'a 4 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.



ALMANYA'YA GİDECEK



Erencan Yardımcı, transfer sürecini tamamlamak ve sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek.



İMZA SONRASI KİRALAMA



Hoffenheim, transferin ardından genç futbolcunun maç ritmini yakalaması için Erencan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.



Erencan Yardımcı'nın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



Geçen sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, 28 maçta 6 kez gol sevinci yaşamıştı.





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