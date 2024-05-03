Erden Timur yeni dönemde olacak mı?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimin ardından yeni dönemde olup olmayacağı büyük bir merak konusu olan Timur, bu yönde gelecek soruya da cevap verdi.
Timur, "Yeni dönemde devam mı, onu cevaplıyor musunuz?" sorusunun ardından, "Bilmiyorum, kısmet" cevabını verdi.
DURSUN ÖZBEK NE DEDİ?
Yönetim listesini teslim eden Dursun Özbek, Erden Timur için gelen soruya, şu şekilde yanıt vermişti;
"Erden Timur'la 7 seneden beri beraber çalışıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde önemli bir sponsorumuzdu. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet etmekten geri duramaz. Seçim sonrası Galatasaray'a hizmet etmek isteyen, hizmet aşkıyla yanan herkesle beraber oluruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için de hiç tereddütümüz yok."
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimin ardından yeni dönemde olup olmayacağı büyük bir merak konusu olan Timur, bu yönde gelecek soruya da cevap verdi.
Timur, "Yeni dönemde devam mı, onu cevaplıyor musunuz?" sorusunun ardından, "Bilmiyorum, kısmet" cevabını verdi.
DURSUN ÖZBEK NE DEDİ?
Yönetim listesini teslim eden Dursun Özbek, Erden Timur için gelen soruya, şu şekilde yanıt vermişti;
"Erden Timur'la 7 seneden beri beraber çalışıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde önemli bir sponsorumuzdu. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet etmekten geri duramaz. Seçim sonrası Galatasaray'a hizmet etmek isteyen, hizmet aşkıyla yanan herkesle beraber oluruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için de hiç tereddütümüz yok."