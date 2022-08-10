Erden Timur'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti

"B PLANIMIZ HAZIR"

Galatasaray'da Marcao'dan sonra Nelsson'un da Sevilla'ya gitmesi beklenirken transfer süreci ile ilgili detaylar ortaya çıktı.Marcao'nun 12 milyon euro'ya satılma sürecini yöneten isim olan Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün Nelsson ile ilgili teklifi sarı-kırmızılı yönetime ilettiği, bu aşamada Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un devreye girdiği öğrenildi.Sözcü'nün edindiği bilgilere göre Timur; Ergün ve Nelsson'un menajeri Jean-Pierre Bernes'e "Marcao 15'ten aşağıya gidecek bir oyuncu değildi" dedikten sonra şunları söyledi:"Nelsson'u 12-13 milyon euro + bonuslara bırakmamız mümkün değil. Marcao'da yaşananlar Nelsson'da olmaz. 25 milyon Euro'luk opsiyonu var. Ödeyip alsınlar. Victor'u götürmek istiyorsanız (Sportif Direktör) Monchi beni arasın!"Timur, dünkü medya açıklamasında bu konuda "Giderse alternatifi hazır. Nelsson hayallerini olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. 'Bizim de hayallerimiz var, senin de' dedim. Kalmasını istiyoruz ama giderse B planımız var" dedi.