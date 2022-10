Erdem Can: 'Önemli bir takımı yendik'

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 3. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i 89-77 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, oyuncularını sahaya koydukları iyi basketboldan dolayı kutlayarak, "Önemli bir takıma karşı kazandık. Her gün daha iyiye gitmeyi hedefliyoruz. Bu, uzun süreli bir maraton. Şu an sadece bir maç kazandık. Sahada savaşan, topu paylaşan, agresif bir şekilde sahayı koşan bir takım olmak istiyoruz." dedi.



Sahalara uzun süre sonra tekrar dönen tecrübeli oyuncu Semih Erden'in varlığının önemine vurgu yapan Can, "Semih Erden, çok önemli bir karakter. Geçen yıl önemli bir sakatlık geçirdi. İlk günden beri sabırlı bir şekilde kaptanımızın aramıza katılmasını bekliyorduk. Büyük bir enerjiyle sahaya girdi. Takıma da büyük bir enerji verdi. Onun varlığı sahada çok önemli. Semih Erdenler kolay yetişmez. Bize kaptanlık yapıyor. Hem psikolojik hem de teknik anlamda faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Franco: "Beklemediğimiz bir Türk Telekom karşımızdaydı"



Hapoel Tel Aviv Başantrenörü Danny Franco, maça iyi başlamalarına rağmen oyunu Türk Telekom'un kontrol ettiğini söyledi.



İlk yenilgilerini yaşadıklarını hatırlatan Franco, "Maça iyi başladık ancak ilk çeyreğin ardından hücumda varlık gösteremedik. Beklemediğimiz bir Türk Telekom karşımızdaydı. Seyircisinin de desteğiyle maçın üstünlüğünü ele geçirdiler. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.





