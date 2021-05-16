Erdal Torunoğulları: 'Aboubakar yanlış bir şey yapmaz'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, TRT Spor'a verdiği röportajda şampiyonluğun ardından duygularını paylaşırken Ghezzal, Rosier ve Aboubakar için konuştu.



Sezonu değerlendiren Torunoğulları, "Yaşamak gerekiyor, anlatmakla bitmez, çok büyük duygu. 3. şampiyonluğumu yaşıyorum, herhalde her koşulla en zoru buydu. Garip bir sezon başladı, kovidden maçlar ertelendi, sonra başladı, hazırlığımız olmadı, 3. olmamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor yerine gittik, hazırlıksız yakalandık ve bu hazırlıksız dönemde tepkiler de aldık, beceremiyorlar diye, bu tepkiler de oldu. Başkanımız sabırla bize aşıladı, her şey güzel olacak dedi. Transferleri bitirdik, transferleri de eleştirmeye başladılar. İnsanın gelip hemen uyum sağlaması olmuyor, bir süreç istiyor. Yaptığımız transferler de başarılı oldu, o bütçelerle çok iyi transferler yaptık, hoca çok iyi değerlendirdi. Önemli olan hocanın oynatması. Biz işin ekonomik kısmını yapıyoruz, işin sahadaki kısmı hocaya bağlı ve yüzde 100 verim aldı. Bu kısıtlı bütçelere rağmen çok güzel işler yaptık, demek ki kısıtlı bütçelerle de oluyormuş." dedi.



"AYAĞIMIZI YORGANA GÖRE UZATACAĞIZ"



Yeni sezon planları sorulan yönetici, "Ayağı yorgana göre uzatmak zorundayız. Bir limit sorunu vardı, federasyondan onay almalıydık, lisans almadıktan sonra transfer yapmanın anlamı ne. Bu kontratlar Beşiktaş'a kalıyor, hayali şeylerle uğraşmamak gerekiyor. Doğru işler yapmak lazım. Daha belirlenmiş bir transfer planı yok, başkan ve hocamız buluşacak, onların sonucuna göre biz harekete geçeceğiz. Bizim çalışmalarımız var ama sayın başkanın kararı ve hocanın belirleyeceği oyunculara göre hareket edeceğiz." cevabını verdi.



"ROSIER VE GHEZZAL İNŞALLAH KALACAK"



Kiralık kontratlarının sonuna gelen Rosier ve Ghezzal'ın geleceği için mesaj veren idareci, "Beşiktaş'ın amacı Rosier ve Ghezzal ile tekrar anlaşmak. Türkiye'ye ve Beşiktaş'a uyum sağladılar ve şampiyon takımın oyuncuları. Gelecek sene inşallah Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bu bir oyuncu için tarif edilmez bir duygu. Biz ikisinden de son derece memnunuz, ikisi çok fark getirdi. İnşallah anlaşırız, onlar masada konuşulur ama olmasa da dünyanın sonu değil ancak olması için bütçemiz doğrultusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.



"ABOUBAKAR RAPORA GÖRE SAKAT"



Aboubakar'ın son bölümde "bilerek oynamadığı" yönündeki iddialara yanıt veren Torunoğulları, "Aboubakar, doktorun raporuna göre sakat. Sakat denen bir oyuncu oynatılır mı? Böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış bir şey yapacağına inanmıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



