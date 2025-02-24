Enrique: 'Kvaratskhelia, hala adaptasyon aşamasında'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, devre arasında Napoli'den transfer edilen Khvicha Kvaratskhelia'nın performansıyla ilgili konuştu.



Enrique, "Kvaratskhelia, gelişmeye devam ediyor. Henüz yüzde 100'le oynamıyor, hala adaptasyon aşamasında. Amacımız her maçta en rekabetçi takımı sahaya sürmek." ifadelerini kullandı.



PSG'ye transferinin ardından Fransız temsilcisinde 8 maçta süre bulan Kvaratskhelia, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



