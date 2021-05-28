Enner Valencia: "Yeni sezon bambaşka olacak"

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hücumun önemli isimlerinden Enner Valencia hedefe kitlendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia: 'Yeni sezon bambaşka olacak'
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28 Mayıs 2021 09:51
Fenerbahçe'de ilk sezonunda geçer not alan Enner Valencia, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

Geçen sezonun son döneminde hem Samatta hem de Cisse'nin beklentilerin altında kalması sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından forvet hattında oynatılan Enner Valencia, harika bir performansa imzasını atmıştı.

35 maçta 13 gol ve 4 asistle mücadele eden Valencia, "Süper Lig'e tam anlamıyla alıştım. Yeni sezon hem benim hem de Fenerbahçe için bambaşka olacak" yorumunda bulundu.


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